مستقبل وطن: مباحثات السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المُشترك الذي عقد مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، في إطار زيارة الرئيس الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا، قائلا:"تتضمن رسائل محورية هامة"، أهمها محاسبة الدول المُنتهكة لقرارات مجلس الأمن، والتي توفر الملاذ الأمن للإرهابيين، ودعم تلك الجماعات بالتدريب والتسليح والتمويل، وتوفير المنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب.

وأضاف منظور، في بيان، أن دعوة الرئيس للعالم بضرورة التصدي للدول الداعمة للإرهاب تحمل الجميع مسؤولية عدم اتخاذ موقف وسياسات واضحة ومواقف حاسمة أمام أنظمة تلك الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مُؤكدًا أن المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، تستهدف في المقام الأول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

وذكر نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تأكيد الرئيس على أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأي دين أو حضارة أو منطقة جغرافية، يتطلب ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي حول مكافحة خطاب التعصب والفكر المتطرف، لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، من أجل ترسيخ قيم الاحترام المُتبادل وعدم الإساءة للرموز الدينية المقدسة.


كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص رئيس الوزراء اليوناني، على إعلان اهتمام بلاده بتعزيز حجم التبادل التجاري مع مصر، وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية بمشاركة الشركات اليونانية، في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة على أرض مصر، تعكس نجاح خطط الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على تشجيع وتسهيل حركة الاستثمار.

وتابع:"اتفاق مصر واليونان على تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة استنادًا إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل تطورًا مهمًا يفتح المجال للاستفادة من الثروات العديدة بالبحر المتوسـط".

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