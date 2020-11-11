زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب ساحل بحر إيجة التركي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:53 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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شهد ساحل بحر إيجة التركي، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، بعد أكثر من عشرة أيام من وقوع الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 6.8 درجات وأدت إلى مصرع 115 شخصاً وإصابة أكثر من ألف في المنطقة.

 

و بحسب مرصد كانديلي لرصد الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش أمام خليج كوساداسي بمقاطعة أيدين المتاخمة لإزمير، والتي تضررت بشكل رئيسي من الزلزال السابق.

 

وكانت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ، أكدت عدم وقوع إصابات بسبب زلزال اليوم الذي شعر به سكان محافظة إزمير.

 

وتسبب الزلزال السابق في انهيار سبعة عشر مبنى، كما أن هناك 107 بناية أخرى يجب هدمها فورا لأنها تشكل خطراً، وفقا لبيانات وزارة التعمير.

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