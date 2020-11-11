بسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل شاب بإمبابة لدفاعه عن شقيقته من إهانة طليقها

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد طليق شقيقته بإمبابة، أن شقيقة المجني عليها كانت توجد خلافات بينها وبين طليقها.



وأفادت التحقيقات، أن يوم الواقعة، توجه طليقها وشقيقه بسبها وإهانتها في الشارع، فتوجهت السيدة لشقيقها الشكوى مما حدث، وأثناء توجه شقيقها لمعاتبة الطليق حدثت مشاجرة بينهما، مما دفع الطليق وشقيقه بالتعدي عليه، واستخرج سلاح أبيض " مقص" وقام بطعنه مما أسقطه قتيلا.



تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عاتب طليق شقيقته، وشقيقه، لإهانة المطلقة لتوجيههما إهانة لشقيقته، مما دفعهما للاعتداء عليه بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

