أول تعليق لمحمود وادي بعد الإنضمام لبيراميدز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي بيراميدز الجديد، عن سعادته بالتواجد في بيراميدز، مشددا على أنه حققه طموحه منذ الصغر بأن يلعب في نادي كبيرا، والمفاوضات تمت مع بيراميدز بكل سلاسة ولم يحصل على وقت طويل، مشيرا إلى أنه سيءل قصارى جهده لإثبات نفسه مع الفريق.

وشدد المهاجم الفلسطيني على أنه سيحاول إثبات أنه إضافة قوية لنادي بيراميدز كما أن بيراميدز إضافة قوية له، وسيبذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق طموحات النادي والفوز بالبطولات.

وعن سبب تفضيل بيراميدز قال: "اخترت الانتقال إلى نادي بيراميدز لثلاثة أسباب، الأول هو الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها نادي بيراميدز، والسبب الثاني هو طموحه الذي توافق مع طموح النادي، والثالث هو الناحية الفنية فالنادي يمتلك كوكبة كبيرة ومعروفة على مستوى الكرة العربية بشكل عام".

وعن المنافسة مع زملائه قال: "بالتأكيد هي منافسة شريفة، دودو الجباس وجون انطوي يمتلكان خبرة كبيرة في الدوري المصري، وأتمنى أن تكون المنافسة في صالح نادي بيراميدز ونحصد البطولات في الموسم الجديد، نحن قادرون على الفوز بالدوري، طموحنا المنافسة على البطولات وتمتلك الإمكانات والطموح لذلك".

وأضاف: "اللاعب الفلسطيني بشكل عام لديه القدرة ليثبت للعالم كله أنه قادر على أن يكون في أفضل الأندية، وتألق اللاعبون الفلسطينيون لم يأت من فراغ، ابن فلسطين دائما مليء بالتحدي والمنافسة، كنت أمتلك عروضا داخلية وخارجية ولكنني اخترت بيراميدز للأسباب التي ذكرتها سلفا".

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وادي بيراميدز الدوري المصري

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