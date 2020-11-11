فيتوريا مُرشح للحصول على لقب أفضل مدرب في غرب آسيا

اعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن القائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل مدرب في منطقة غرب آسيا حيث سيتم إختيار الفائز بالجائزة من خلال التصويت.









وضمت قائمة المدربين المتنافسين على الجائزة روي فيتوريا (النصر السعودي)، فلادان ميلويفيتش (الأهلي السعودي)، يحيى غول محمدي (بيرسبوليس)، وشوتا أرفيلادزه (باختاكور).









ونجح فيتوريا في فيادة النصر لتصدر المجموعة والعبور إلى الدور نصف النهائي قبل خسارته أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية في الوقت الذي قاد فيه ميلويفيتش الأهلي لدور الـ16 قبل الخسارة من النصر بركلات الجزاء.



