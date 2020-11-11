التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من الطابق السابع ببنها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قررت نيابة قسم ثان بنها، برئاسة المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من شرفه مسكنه، بالطابق السابع بدائرة قسم ثان بنها، لمروره بأزمة نفسية، عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

كما أمرت النيابة العامة بالتحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

كان قد تلقي اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ بإلقاء شاب بالعقد الثالث من العمر من شرفة مسكنة بالطابق السابع.

جرى على الفور إخطار العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، وتبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية قام على أثرها، بالقفز من الطابق السابع بمسكنه بدائرة القسم، جرى نقل جثة المتوفى للمستشفي وحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

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