بكفالة 500 جنيه.. إخلاء سبيل شبكة دعارة تقودها سيدة ونجلها بالوراق

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قررت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، إخلاء سبيل سيدة ونجلها وفتاتين و٣ رجال، بكفالة 500 جنيه، لاتهامهم بالدعارة بداخل إحدى الشقق بالوراق.



وكشفت التحقيقات، أن السيدة تدعى" نفيسة" تبلغ من العمر ٦٢ عاما، وأنها تدير شقة لممارسة الدعارة بمقابل مادي، فيما أنكرت أمام النيابة تلك الاتهامات.



تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغًا من أحد مالكي العقارات بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، يفيد بتردد سيدات ورجال على أحد الشقق المستأجرة بالعقار، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، حيث وجد رجال وسيدات في وضع مخل.



وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشقة مستأجرة من سيدة تبلغ من العمر ٦٢ عامًا، وتقطن برفقه نجلها في العقد الثالث من العمر، وأفادت التحريات، أن الشقة وجد بها صاحبة الشقة ونجلها وفتاتين في عقدهما الثاني العمر، و٣ شباب آخرين، وتم القبض عليهم في وضع مخل.



وحرر محضر برقم ٧٠٨٦ بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

