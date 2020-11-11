كيما ضيف البترول بأولى لقائته بمجموعة الصعيد.. تعرف على منافسته بالقسم الثاني

Advertisements

يعود كيما أسوان للقسم الثاني من جدد بعد غياب دام لموسمين، يفتتح الفريق الأسواني لقائته بمجموعة الصعيد أمام بترول أسيوط على ملعب الأخير، وجاء ذلك بعد قرعة لجنة مسابقات القسم الثاني والتي اقيمت اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت مباريات كيما أسوان بالدوري خلال الدوري الأول كالتالي:.

الجولة الأولى: بترول أسيوط × كيما أسوان

الجولة الثانية: كيما أسوان × سوهاج

الجولة الثالثة: تليفونات بني سويف × كيما أسوان

الجولة الرابعة: كيما أسوان × الألومنيوم

الجولة الخامسة: الشرقية للدخان × كيما أسوان

الجولة السادسة: كيما أسوان × مركز شباب سمسطا

الجولة السابعة: شبان قنا × كيما أسوان

الجولة الثامنة: كيما أسوان × المنيا

الجولة التاسعة: أسمنت أسيوط × كيما أسوان

الجولة العاشرة: كيما أسوان × طهطا

الجولة الحادية عشر: بني سويف × كيما أسوان

الجولة الثانية عشر: كيما أسوان× الفيوم

الجولة الثالثة عشر: الإعلاميين × كيما أسوان

الجولة الرابعة عشر: كيما أسوان× ديروط

الجولة الخامسة عشر: قنا × كيما أسوان

ويذكر أن كيما أسوان تأهل عن المجموعة الأولى والتي تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم بدوري القسم الثالث وعاد للمشاركة للقسم الثاني من جديد بعد غياب دام لموسمين.

