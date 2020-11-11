بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى شمال البلاد تتأثر بمنخفض جوي علي البحر المتوسط بينما يتاثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس لطيف علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون معتدل علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بار علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء بينما يكون مائل للبرودة علي جنوب الصعيد والسواحل الشمالية.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الخميس، عن شبورة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 40% على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم – الإسكندرية- مطروح- الضبعة"، كما تكون الرياح معتدلة علي معظم انحاء البلاد تنشط أحيانًا علي البحر الأحمر وخليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.

