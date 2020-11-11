"النيابة الإدارية" تختتم فعاليات الدورة الثانية من بروتوكول تنمية خبرات وقدرات القضاة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
اختتمت النياية الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والسيدة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية الثانية المتخصصة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية والمنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة السيد المستشار محمد رامي والتي أقيمت خلال الفترة من ٦-  ١٠- ٢٠٢٠ حتى ١١- ١١ -٢٠٢٠.

وأكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، في كلمته، على أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية مشيدًا بالدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن تلك الدورة جاءت ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الإدارية، في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

صرح بذلك صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

"النيابة الإدارية" تختتم فعاليات الدورة الثانية من بروتوكول تنمية خبرات وقدرات القضاة
"النيابة الإدارية" تختتم فعاليات الدورة الثانية من بروتوكول تنمية خبرات وقدرات القضاة
"النيابة الإدارية" تختتم فعاليات الدورة الثانية من بروتوكول تنمية خبرات وقدرات القضاة
"النيابة الإدارية" تختتم فعاليات الدورة الثانية من بروتوكول تنمية خبرات وقدرات القضاة
"النيابة الإدارية" تختتم فعاليات الدورة الثانية من بروتوكول تنمية خبرات وقدرات القضاة
"النيابة الإدارية" تختتم فعاليات الدورة الثانية من بروتوكول تنمية خبرات وقدرات القضاة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النيابة الادارية الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيراميدز يعلن التعاقد مع أروابارينا مديرا فنيا جديدا

منذ 35 دقيقة

مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض