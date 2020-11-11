"النيابة الإدارية" تختتم فعاليات الدورة الثانية من بروتوكول تنمية خبرات وقدرات القضاة

اختتمت النياية الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والسيدة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية الثانية المتخصصة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية والمنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة السيد المستشار محمد رامي والتي أقيمت خلال الفترة من ٦- ١٠- ٢٠٢٠ حتى ١١- ١١ -٢٠٢٠.





وأكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، في كلمته، على أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية مشيدًا بالدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.





والجدير بالذكر أن تلك الدورة جاءت ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الإدارية، في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.





صرح بذلك صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.