بدون مكياج.. أسماء جلال تبرز جمالها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهروها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "جلال" في الصورة بإطلاله جذابه بدون مكياج لتبرز جمال ملامحها.

في سياق منفصل قالت الفنانة أسماء جلال إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى.

وأضافت أسماء جلال خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعراض كورونا بالنسبة لها كانت متمثلة في "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينه أنها أصابت 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19".



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