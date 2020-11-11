تعرف على مباريات سمسطا بالقسم الثانى بموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١

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أجريت قبل قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها ٤٨ ناديا مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع ١٦ نادى بكل مجموعة.

وينافس فريق سمسطا ضمن فرق المجموعة الأولى والتى تضم أندية الصعيد

وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:

الجولة الأولى

سمسطا / طهطا

الجولة الثانية

بنى سويف / سمسطا

الجولة الثالثة

سمسطا / الفيوم

الجولة الرابعة

الإعلاميين / سمسطا

الجولة الخامسة

سمسطا / ديروط

الجولة السادسة

كيما اسوان / سمسطا

الجولة السابعة

سمسطا / البترول

الجولة الثامنة

سوهاج / سمسطا

الجولة التاسعة

سمسطا / التليفونات

الجولة العاشرة

الالمونيوم / سمسطا

الجولة الحادية عشر

سمسطا / الشرقية للدخان

الجولة الثانية عشر

قنا / سمسطا

الجولة الثالثة عشر

الشبان المسلمين / سمسطا

الجولة الرابعة عشر

سمسطا / المنيا

الجولة الخامسة عشر

اسمنت اسيوط / سمسطا

