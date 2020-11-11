بيراميدز يعلن التعاقد مع أروابارينا مديرا فنيا جديدا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ليكون مديرا فنيا جديدا لفريق الكرة وبداية مرحلة فنية جديدة مع النادي.

وأطلقت منصات التواصل الاجتماعي لنادي بيراميدز هاشتاج باسم #بيراميدز |  #BienvenidoElVasco للترحيب بالمدير الفني الجديد.

وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولى خلالهما الإدارة الفنية للنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية كبيرة بعدما لعب 260 مباراة سجل فيهم الأندية التي دربها 421 هدفا، وتولى  تدريب أندية بوكا جونيوز والوصل وشباب أهلي دبي والريان، وصاحب ال٤٥ عاما.

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