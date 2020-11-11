الصيادلة" إنهاء تراخيص المتقدمين للنقابة من دفعتى 2018 و2019 لتيسير اجراءات التقدم للتكليف

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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فى إطار التعاون المشترك بين النقابة العامة للصيادلة ووزارة الصحة تم إنهاء استصدار كافة تراخيص الصيادلة المتقدمين من دفعتى 2018 و209 لتيسير إجراءات التقدم للتكليف، حيث قامت النقابة العامة بمخاطبة وزارة الصحة لانتداب موظفى إدارة التراخيص الطبية بمقر النقابة العامة وتمت الاستجابة، ووفرت النقابة سبل الدعم لهم لإنهاء استخراج كافة التراخيص التى قدمت خلال الفترة الماضية منذ فتح باب التسجيل للدفعة الجديدة.

وأوضحت النقابة أنه يمكن للصيادلة الان استخراج الترخيص واستلامه فى نفس اليوم، وذلك بعد انهاء كافة التراخيص المتأخرة، وأكدت النقابة حرصها على تقديم خدمة أفضل لأعضائها، والتسهيل على الخريجيين الجدد فى إنهاء إجراءات التسجيل بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، كما تعمل النقابة بكامل طاقتها من اجل حل كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه الدفعات الجديدة.

وأشارت النقابة انه للتيسير على الصيادلة يمكن انهاء إجراءات القيد بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات، وتم تحديد يوم لكل محافظة لاستقبالهم بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام، كما يمكن للصيادلة بالمحافظات تفويض النقابة الفرعية التابع لها محافظته لاستلام التراخيص أو ارسال اقارب لهم من الدرجة الأولى أو اى شخص معه توكيل بالاستلام.

وأكدت النقابة انها تستقبل الصيادلة خريجى دفعة 2020 ممن أرسلت كلياتهم كشوف اسمائهم ويتم استخراج التراخيص لهم فى نفس اليوم، وفى هذا الشأن خاطبت النقابة العامة كليات الصيدلة لمطالبتهم بسرعة إرسال الكشوف لتسجيل خريجى2020 بالنقابة وحتى تاريخه أرسلت الكليات الاتى اسمائهم كشوفهم (القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر بنين،الأزهر بنات، المنصورة،طنطا، بنى سويف، أسيوط، المنيا، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الألمانية، اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، مصر الدولية،المستقبل، المصرية الروسية، النهضة، دمنهور، الحديثة، الدلتا،هليوليس). 

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