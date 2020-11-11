الكويت تعلن شفاء 749 حالة من فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الكويت، شفاء 749 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع عدد حالات التعافي إلى 124 ألفا و905 حالات.

وكشفت السلطات الصحية الكويتية، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 749.

ولفتت السلطات الصحية الكويتية، إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.