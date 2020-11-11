أزمة طاحنة تواجه إنتر ميلان تمهد الطريق لبرشلونة

يسعى الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي لتمديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خاصةً بعد أن إرتبط بالإنتقال إلى صفوف فريق نادي برشلونة الإسبانية خلال الفترة الماضية.









وقالت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية أن النيراتزوري يستعد من أجل التحرك نحو تجديد عقد الأرجنتيني خلال الأيام القليلة المقبلة".









ويرغب الرئيس التنفيذي للإنتر في زيادة راتب اللاعب إلى 5 مليون يورو سنوياً لإقناعه بالتجديد إلى أن المشاكل المالية التي تحاصر الفريق جراء تفشي فيروس كورونا تجعل من تمديد عقده أمر صعب ما يسهل مهمة برشلونة في الحصول على خدماته.



