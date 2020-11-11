بني سويف يبدأ مشواره بالقسم الثاني بلقاء الشرقية للدخان ويختم الدور الأول أمام الألومنيوم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أجريت قبل قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها ٤٨ ناديا مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع ١٦ نادى بكل مجموعة.
وينافس فريق بنى سويف ضمن فرق المجموعة الأولى والتى تضم أندية الصعيد
وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:
الجولة الأولى
الشرقية للدخان / بنى سويف
الجولة الثانية
بنى سويف / سمسطا
الجولة الثالثة
شبان قنا / بنى سويف
الجولة الرابعة
بنى سويف / المنيا
الجولة الخامسة
اسمنت / بنى سويف
الجولة السادسة
بنى سويف / طهطا
الجولة السابعة
بنى سويف / قنا
الجولة الثامنة
الفيوم / بنى سويف
الحولة التاسعة
بنى سويف / الاعلامين
الجولة العاشرة
ديروط / بنى سويف
الجولة الحادية عشرة
بنى سويف / كيما اسوان
الجولة الثانية عشر
البترول / بنى سويف
الجولة الثالثة عشر
بنى سويف / سوهاج
الجولة الرابعة عشر
التليفونات / بنى سويف
الجولة الخامسة عشر
بنى سويف / الالمونيوم

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