تعرف على مباريات تليفونات بنى سويف بالقسم الثانى بموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١

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أجريت قبل قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها ٤٨ ناديا مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع ١٦ نادى بكل مجموعة.

وينافس فريق تليفونات بنى سويف ضمن فرق المجموعة الأولى والتى تضم أندية الصعيد

وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:

الجولة الأولى

تليفونات بنى سويف / الإعلاميين

الجولة الثانية

ديروط / التليفونات

الجولة الثالثة

التليفونات / كيما اسوان

الجولة الرابعة

البترول / التليفونات

الجولة الخامسة

التليفونات / سوهاج

الجولة السادسة

قنا / التليفونات

الجولة السابعة

بنى سويف / قنا

الجولة الثامنة

الالمونيوم / التليفونات

الجولة التاسعة

التليفونات / الدخان

الجولة العاشرة

سمسطا / التليفونات

الجولة الحادية عشر

التليفونات / الشبان

الجولة الثانية عشر

المنيا / التليفونات

الجولة الثالثة عشر

التليفونات / اسمنت اسيوط

الجولة الرابعة عشر

التليفونات / بنى سويف

الجولة الخامسة عشر

الفيوم / التليفونات .