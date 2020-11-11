البلدية يضم ثلاثي المريخ رسميا

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حصل نادي بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد المدير الفني علي خدمات ثلاثي المريخ حسام حسن وهشام البطوط ومحمد سعيد رسميا في اكبر تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني .



ووقع الثلاثي البداية لمدة ثلاثة مواسم قادمه وذلك عن طريق احمد عثمان بلية وكيل اللاعبين الذي نجح في إتمام الصفقة لصالح بلدية المحلة .



وكان البادية قد تعاقد مع هارون اسماعيل لاعب بني سويف وابراهيم اسامه من المنصورة وحسام حسن من كوم حمادة واسلم رمضان من ابو قير وعمار شرف الدين من دمنهور ونصر رمضان من بني سويف وكريم محفوظ حارس بني سويف .