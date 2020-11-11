البلدية يضم ثلاثي المريخ رسميا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
Advertisements


حصل نادي بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد المدير الفني علي خدمات ثلاثي المريخ حسام حسن وهشام البطوط ومحمد سعيد رسميا في اكبر تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني .

ووقع الثلاثي البداية لمدة ثلاثة مواسم قادمه وذلك عن طريق احمد عثمان بلية وكيل اللاعبين الذي نجح في إتمام الصفقة لصالح بلدية المحلة .

وكان البادية قد تعاقد مع هارون اسماعيل لاعب بني سويف وابراهيم اسامه من المنصورة وحسام حسن من كوم حمادة واسلم رمضان من ابو قير وعمار شرف الدين من دمنهور ونصر رمضان من بني سويف وكريم محفوظ حارس بني سويف .

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحكام المرشحون لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ أقل من ساعتين

مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض