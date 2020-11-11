"تعالى أنا قتلت مراتك".. استمرار حبس عامل قتل زوجة شقيقه بحلوان

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل 15 يوما، بتهمة قتل زوجة شقيقه بـ11 طعنة. 

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي، بوجود جثة لسيدة مقتولة بأحد الشقق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة ربة منزل مقتولة بعدد من الطعنات بأنحاء متفرقة من الجسم، وبعمل التحريات دلت أن المتهم مهتز نفسيا.

وأضافت التحريات، أن المتهم اتصل بشقيقه عقب الواقعة وأخبره بقتل المجني عليها لاعتقاده بقيامها بقتل والدته.

وأشارت التحريات، إلى أن المجني عليها حسنة السمعة وأن المتهم تنتابة هلاوس منذ فترة وألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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