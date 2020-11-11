تعرف على مواجهات الجزيرة بمجموعة بحري بالقسم الثاني

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أجريت قبل قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها ٤٨ ناديا مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع ١٦ نادى بكل مجموعة.

وجاءت مباريات نادي الجزيرة بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:

الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام

الجولة الثانية : حرس الحدود - الجزيرة

الجولة الثالثة : الجزيرة- مالية كفر الزيات

الجولة الرابعة : أبو قير للأسمدة - الجزيرة

الجولة الخامسة : الجزيرة - سبورتنج

الجولة السادسة : بيلا - الجزيرة

الجولة السابعة : الجزيرة - بني عبيد

الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة

الجولة التاسعة : الجزيرة - فاركو

الجولة العاشرة : بلدية المحلة - الجزيرة

الجولة الحادية عشر : الجزيرة - المنصورة

الجولة الثانية عشر : الأوليمبي- الجزيرة

الجولة الثالثة عشر : الجزيرة - كفر الشيخ

الجولة الرابعة عشر : دكرنس - الجزيرة

الجولة الخامسة عشر : الجزيرة - دمنهور

ومن المقرر ان تنطلق مباريات الجولة الأولي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.