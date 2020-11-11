مجلس الوزراء: إعفاء إيرادات أدوات الدين التي تصدر بالخارج من اي رسوم ضريبية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:11 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
وكالات
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أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاربعاء، أنه وافق على مشروع قانون لإعفاء الإيرادات من السندات المطروحة للمستثمرين بالخارج من جميع الضرائب والرسوم.

 

 

 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه  وزير المالية محمد معيط أن  مجلس الوزراء  وافق على قانون جديد لإصدار صكوك سيادية والذي سيسمح للحكومة المصرية لدخول التمويل الأسلامي.

 

وقالت الوزارة إنه بمجرد موافقة البرلمان والرئيس على القانون، ستصدر البلاد أول صكوكها السيادية.


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محمد معيط صكوك الاسلامية سندات ادوات الدين

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