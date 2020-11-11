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الزرقا في ملاقاة طنطا في الجولة الأولى ويختتم الموسم بملاقاة شبين



اسفرت قرعة الموسم الجديد من دوري القسم الثاني عن ملاقاة فريق الزرقا لنظيره طنطا بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، فيما تأتي الجولة الأخيرة للفريق الزرقاوي امام جمهورية شبين .



هذا وقد تمثلت قرعة الدور الأول الزرقا في الأتي :



الزرقا و طنطا

سرس الليان و الزرقا

الزرقا و النصر

القناة و الزرقا

الزرقا و بورتو

النجوم و الزرقا

الزرقا و كوكاكولا

السكة الحديد و الزرقا

الزرقا و الترسانة

بتروجيت و الزرقا

الزرقا و المريخ

السويس و الزرقا

الزرقا و مصر

الداخلية و الزرقا

الزرقا و جمهورية شبين



الزرقا و طنطا

سرس الليان و الزرقا

الزرقا و النصر

القناة و الزرقا

الزرقا و بورتو

النجوم و الزرقا

الزرقا و كوكاكولا

السكة الحديد و الزرقا

الزرقا و الترسانة

بتروجيت و الزرقا

الزرقا و المريخ

السويس و الزرقا

الزرقا و مصر

الداخلية و الزرقا

الزرقا و جمهورية شبين