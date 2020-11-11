تعرف علي مباريات بتروجت لموسم2020_2021

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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أجريت اليون مراسم قرعة القسم الثاني بالمجموعات الثلاثة بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلي الأندية ال48 ناديا مقسمة علي3مجموعات بواقع ال 16نادي بكل مجموعة.

وينافس فريق بتروجت ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أندية القاهرة

وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التي تم إعلانها علي النحو الأتي:

الجولة الأولي بتروجت_كوكاكولا
الجولة ال2بتروجت_السكه
الجولة ال3 الترسانه_بتروجت
الجولة ال4 طنطا _بتروجت
الجولة ال5المريخ_بتروجت
الجولة ال6بتروجت_السويس
الجولة ال7بتروجت_زد
الجولة ال8الداخليه _بتروجت
الجولة ال9شبين _بتروجت
الجولة ال10بتروجت_الزرقا
الجولة ال 11بتروجت_سرس الليان
الجولة ال12النصر_ بتروجت
الجولة ال13القناه _بتروجت
الجولة ال14بتروجت_ بورتو
الجولة ال15النجوم_بتروجت

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في ال25من الشهر الجاري، وتقام المباريات علي ملاعب الفرق المذكورة أولا.

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