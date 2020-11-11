تعرف علي مباريات بتروجت لموسم2020_2021

Advertisements





أجريت اليون مراسم قرعة القسم الثاني بالمجموعات الثلاثة بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلي الأندية ال48 ناديا مقسمة علي3مجموعات بواقع ال 16نادي بكل مجموعة.



وينافس فريق بتروجت ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أندية القاهرة



وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التي تم إعلانها علي النحو الأتي:



الجولة الأولي بتروجت_كوكاكولا

الجولة ال2بتروجت_السكه

الجولة ال3 الترسانه_بتروجت

الجولة ال4 طنطا _بتروجت

الجولة ال5المريخ_بتروجت

الجولة ال6بتروجت_السويس

الجولة ال7بتروجت_زد

الجولة ال8الداخليه _بتروجت

الجولة ال9شبين _بتروجت

الجولة ال10بتروجت_الزرقا

الجولة ال 11بتروجت_سرس الليان

الجولة ال12النصر_ بتروجت

الجولة ال13القناه _بتروجت

الجولة ال14بتروجت_ بورتو

الجولة ال15النجوم_بتروجت



ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في ال25من الشهر الجاري، وتقام المباريات علي ملاعب الفرق المذكورة أولا.