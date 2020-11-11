الرجاء يفتتح مبارياته بمجموعة بحري أمام فاركو.. تعرف باقي المنافسات

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أجريت قبل قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها ٤٨ ناديا مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع ١٦ نادى بكل مجموعة.

وجاءت مباريات نادي الرجاء بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:

الجولة الأولى : فاركو - الرجاء

الجولة الثانية : الرجاء - بلدية المحلة

الجولة الثالثة : المنصورة - الرجاء

الجولة الرابعة : الرجاء - الأوليمبي

الجولة الخامسة : كفر الشيخ - الرجاء

الجولة السادسة : الرجاء - دكرنس

الجولة السابعة : دمنهور - الرجاء

الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة

الجولة التاسعة : حرس الحدود - الرجاء

الجولة العاشرة : الرجاء - مالية كفر الزيات

الجولة الحادية عشر : أبو قير للأسمدة - الرجاء

الجولة الثانية عشر : الرجاء - سبورتنج

الجولة الثالثة عشر : بيلا - الرجاء

الجولة الرابعة عشر : الرجاء - بني عبيد

الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء

ومن المقرر ان تنطلق مباريات الجولة الأولي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

