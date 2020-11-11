هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ اللوك الجديد عبر "إنستجرام"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:25 م
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "الزاهد" في الصورة بلوك جديد، وبإطلالة جريئة تبرز جاملها وذلك بفستان مفتوح، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين.

في سياق منفصل، بدأت هنا الزاهد تصوير أول مشاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية.

وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد

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هنا الزاهد حلوة الدنيا سكر الفنانة هنا الزاهد الفن

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