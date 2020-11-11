مجلس الدولة يتلقي محاضر فرز نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات "النواب" 

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تلقي مجلس الدولة، منذ قليل، اصول محاضر الفرز والمحالة له من كافة لجان الجمهورية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي أجريت الاسبوع الجاري.

ويتسلم المجلس تلك المحاضر تمهيدا لفحص الطعون التي سوف ترفع في المواعيد المحددة للطعن علي نتيجة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، بمجلس الدولة، اليوم، حكمها في 6 طعون محاله إليها من المحافظات، خاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.

وكانت المحكمة، أصدرت الأحد، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعنًا، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنان آخران، وارجأت الفصل في 6 طعون آخرين لجلسة اليوم الاربعاء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص، أصدرت الاحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في أحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنان في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.

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