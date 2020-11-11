تعرف على مباريات الحمام بالقسم الثانى بموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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أجريت قبل قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها ٤٨ ناديا مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع ١٦ نادى بكل مجموعة.
وجاءت مباريات نادي الحمام بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:
الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام
الجولة الثانية : الحمام - فاركو
الجولة الثالثة : حرس الحدود- الحمام
الجولة الرابعة : الحمام - بلدية المحلة
الجولة الخامسة : م.كفر الزيات - الحمام
الجولة السادسة : الحمام - المنصورة
الجولة السابعة : أبو قير للأسمدة - الحمام
الجولة الثامنة : الحمام - الأوليمبي
الجولة التاسعة : سبورتنج - الحمام
الجولة العاشرة : الحمام- كفر الشيخ
الجولة الحادية عشر : بيلا - الحمام
الجولة الثانية عشر : الحمام - دكرنس
الجولة الثالثة عشر : بني عبيد - الحمام
الجولة الرابعة عشر : دمنهور- الحمام
الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء
ومن المقرر ان تنطلق مباريات الجولة الأولي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

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