تعرف على مباريات المنصورة بمجموعة بحري بدوري القسم الثاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تعرف على مباريات المنصورة بمجموعة بحري بدوري القسم الثاني

أسفرت قرعة دورى القسم الثانى التى أجريت قبل قليل بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن مواجهات ساخنة على مستوى المجموعات الثلاث.

تابعنا عبر الفجر الرياضى مجريات القرعة ورصدنا لكم مباريات فريق المنصورة بالدور الأول للمجموعة الثالثة:

الجولة الأولى: بيلا× المنصورة

الجولة الثانية: المنصورة × بني عبيد

الجولة الثالثة: الرجاء × المنصورة

الجولة الرابعة: المنصورة × فاركو

الجولة الخامسة: بلدية المحلة × المنصورة

الجولة السادسة: المنصورة × الحمام

الجولة السابعة: المنصورة × الأوليمبي

الجولة الثامنة: كفر الشيخ × المنصورة

الجولة التاسعة: المنصورة × دكرنس

الجولة العاشرة: دمنهور × المنصورة

الجولة الحادية عشر: المنصورة × الجزيرة

الجولة الثانية عشر: حرس الحدود × المنصورة

الجولة الثالثة عشر: المنصورة × مالية كفر الزيات

الجولة الرابعة عشر: أبو قير للأسمدة × المنصورة

الجولة الخامسة عشر: المنصورة × سبورتينج

وأنهى المنصورة الموسم الماضى بالمركز الخامس بعدما ظل لفترات طويلة من المسابقة فى صراع من أجل المنافسة على الصعود للممتاز قبل أن يفقد حظوظه قبل خمس جولات من النهاية.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب الصدارة بالمجموعات الثلاث للدورى الممتاز مباشرة بينما يهبط رباعي مؤخرة الترتيب لدورى القسم الثالث.

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