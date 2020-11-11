تجليات فنية لصابر الرباعي في ختام مهرجان الموسيقى العربية 29

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز مسابقة الدكتروة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء والتى صاحبث الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى وذلك بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر فى حفل ختام الفعاليات الذى احياه أمير الطرب العربي النجم التونسى صابر الرباعي على المسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات.

اعلنت عبد الدايم سعادتها بنجاح هذه الدورة الاستثنائية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى اكدت اهمية الابداع فى السمو بالوجدان، واشارت انها احد اهم الاحداث الفنية التى نفذتها وزارة الثقافة خلال العام الجارى، مشيرة ان المهرجان حدثًا فنيًا براقًا اثبت ان مصر ستظل بوابة الفنون والثقافة ورمزًا للصمود فى مواجهة التحديات، وتابعت ان اقامة المهرجان على مسرح النافورة الذي اعد خصيصًا بشكل مبتكر ومميز اضاف مذاقًا جديدًا للفعاليات التى ينتظرها الجمهور سنويًا، ووجهت التهنئة للفائزين بجوائز المسابقة وقررت اقامة حفل لهم على المسرح الكبير ليتعرف الجمهور على مواهبهم، كما قدمت الشكر لكل من ساهم فى نجاح الفعاليات.
من جانبه قال رئيس الاوبرا ان الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حققت 4.5 مليون جنيه من خلال 29 حفلا اقيمت على 6 مسارح بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وحضرها 10 الاف و500 مشاهد من 4 ملايين زائر حاولوا حجز بطاقات الحضور من الموقع الاليكترونى، واضاف ان جوائز مسابقة الموسيقى والغناء المصاحبة حصل عليها 21 فائزا وبلغ اجمالى قيمتها المادية 490 الف جنيه.

وكان حفل الختام قد شهد فيلمًا تسجيليًا ضم عدد من اهم لقطات ليالى المهرجان تلاه فقرة موسيقية لعازف العود اسلام القصبجى وفرقته قدم خلالها مجموعة من اهم الحان الموسيقى العربية منها قديش كان فيه ناس، خسارة، بعت لى نظرة، حبيبتى من ضفايرها، مضناك، بعيد عنك ومن مؤلفاته الخاصة عشق وذاكرة حلم.
وتجلى النجم التونسى صابر الرباعى فى نخبة مختارة من اعماله التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة كان منها يا اغلى، يا عسل، طول حياتى، شارع الغرام، على نار، عزة نفسى، ياللى شارينا، بلغ اعتذارى، يا دلولة، مزيانة، اجمل نساء الدنيا، كتاب المجروحين، عز الحبايب، ياللى جمالك، ضاقت بيك، ع الطاير، عمرى الجديد، سيدى منصور، برشا برشا، ليلة من العمر، اتحدى العالم ومن مؤلفات الطرب ع اللى جرى الى جانب بانوراما لاعمال وردة منها الوداع، عينى يا حبة عينى وحرمت احبك.
وكان اليوم الختامى قد شهد حفلا للنجمة نادية مصطفي علي مسرح الجمهورية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام وسبقها فاصل لفرقة الانشاد الديني.


كما شهد مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " فاصلًا بقيادة المايسترو محمد الموجي تغني خلالها الفنان الكبير علي الحجار ومشاركة كل من مصطفي النجدي، حنان عصام، احمد صبري وعازف العود محمد عبد الفتاح.
وعلي مسرح اوبرا دمنهور اقيم حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة كل من خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكي، سعيد عثمان، يحيي عبد الحليم واسماعيل صادق.

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