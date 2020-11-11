المريخ يلاقي النجوم في افتتاح الموسم الجديد وهذه باقي المباريات

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اسفرت قرعة الموسم الجديد من دوري القسم الثاني عن ملاقاة المريخ البورسعيدي لنظيره النجوم " الهابط حديثا من الدوري الممتاز ، في افتتاحية الموسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .



هذا وتتمثل مباريات المريخ بالدور الأول كالأتي :



١- المريخ و النجوم

٢ - كوكاكولا و المريخ

٣- المريخ و السكة الحديد

٤- الترسانة و المريخ

٥- المريخ و بتروجيت

٦- طنطا و المريخ

٧- السويس و المريخ

٨- المريخ و مصر

٩- الداخلية و المريخ

١٠- المريخ و شبين

١١- الزرقا و المريخ

١٢- المريخ و سرس الليان

١٣- النصر و المريخ

١٤- المريخ و القناة

١٥- بورتو و المريخ