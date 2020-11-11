المريخ يلاقي النجوم في افتتاح الموسم الجديد وهذه باقي المباريات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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اسفرت قرعة الموسم الجديد من دوري القسم الثاني عن ملاقاة المريخ البورسعيدي لنظيره النجوم " الهابط حديثا من الدوري الممتاز ، في افتتاحية الموسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

هذا وتتمثل مباريات المريخ بالدور الأول كالأتي :

١- المريخ و النجوم
٢ - كوكاكولا و المريخ
٣- المريخ و السكة الحديد
٤- الترسانة و المريخ
٥- المريخ و بتروجيت
٦- طنطا و المريخ
٧- السويس و المريخ
٨- المريخ و مصر
٩- الداخلية و المريخ
١٠- المريخ و شبين
١١- الزرقا و المريخ
١٢- المريخ و سرس الليان
١٣- النصر و المريخ
١٤- المريخ و القناة
١٥- بورتو و المريخ

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