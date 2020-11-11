بأسعار رمزية للباحثين والطلاب.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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افتتحت جامعة الازهر اليوم الأربعاء معرضًا للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويستمر لمدة أسبوعين.

حضر الافتتاح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وأسامة أمين، مدير الإدارة العامة للمكتبات بجامعة الأزهر، وأحمد فتحي، مدير عام المكتبة المركزية، ولفيف من عمداء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة. 

وأوضح الدكتور المحرصاوي أن الجامعة تحرص على إقامة هذا المعرض السنوي؛ لتيسر للطلاب والباحثين الحصول على أمهات الكتب، إضافة إلى إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس جامعة الأزهر الشكرَ للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ولرئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب؛ لتعاونهما المثمر في إقامة هذا المعرض.
وأضاف أن المعرض يستهدف خلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة.

وأكد أن القراءة هي الأداة والوسيلة الأقوى التي تفتح للطلاب آفاقًا جديدة تساعدهم على توسيع مداركهم، وتنمي لديهم الجوانب البحثية، وتجعلهم أكثر قدرة على الإسهام بشكل إيجابي في المجتمع، وتنمي الحس الوطني، وترسخ قيم الانتماء وحب الوطن.

وعلى هامش افتتاح معرض الكتاب تفقد رئيس الجامعة أجنحة المكتبة المركزية، مشيدًا بالإنجازات التي لمسها في المكتبة المركزية على أرض الواقع، كما أشاد بوعي طلاب وطالبات جامعة الأزهر، وإدراكهم لقيمة القراءة والاطلاع، وإقبالهم الكبير على أجنحة المكتبة المركزية المختلفة.

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