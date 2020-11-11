مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.78% في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:09 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.78% رابحاً 17.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2283.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 275.6 مليون سهم محققة ما قيمته 378.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4802 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.13%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.57%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.48%، 0.44%، على التوالي.
 
وقفز 18 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.24%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.75%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 34.2 مليون ورقة بقيمة 98.7 مليون درهم.

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