مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.78% في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.78% رابحاً 17.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2283.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 275.6 مليون سهم محققة ما قيمته 378.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4802 صفقة لعدد 31 سهماً.









وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.13%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.57%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.48%، 0.44%، على التوالي.