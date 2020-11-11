أسعار النفط ترتفع .. وبرنت يصل إلى مستويات 44 دولار للبرميل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
رويترز
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قفزت أسعار النفط الأربعاء، حيث تواصل الآمال بشأن لقاح فعال لمرض كوفيد-19 تعزيز المعنويات فيما كشف تقرير أمريكي انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 2.3% إلى 44.62 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط 99 سنتا أو 2.4% إلى 42.35 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بنحو 3% أمس الثلاثاء.

هذا وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركي انخفضت 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 913 ألف برميل.

وصعدت أسعار خام برنت والخام الأمريكي بما يتجاوز 13% هذا الأسبوع منذ أن كشفت بيانات تجارب أولية أن اللقاح التجريبي لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز فعاليته 90%.

لكن على الرغم من الدعم الذي تلقته أسعار النفط بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة باللقاح فإن توقعات الطلب على الوقود لا تزال ضبابية في ظل إعادة فرض إجراءات عزل عام في أوروبا والولايات المتحدة.

وأبطأت إعادة فرض إجراءات العزل العام في أورويا والولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا وتيرة تعافي الطلب على الوقود وهو ما طغى على تعافي الاقتصادات الآسيوية التي عاد الاستهلاك بها إلى ما يقترب من مستوياته قبل الجائحة.

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