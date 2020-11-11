خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية"خليك فولاذي" لتامر حسني قبل طرحها

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يحمل ألبوم النجم تامر حسني، الجديد عنوان"خليك فولاذي" ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



أغنية"خليك فولاذي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير.



طرح حسني، حتى الأن من الألبوم 6 أغاني وهم، اختراع، مبطلناش إحساس، قولني كلام، فجأه افترقنا،بألف سلامه،كرهتني في الحب.







جدير بالذكر أن أغنية"اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، و"كرهتني في الحب"، من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، وأغنية "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله، و" بألف سلامة" كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال حمداوي،

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"فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، تسجيل جلال فهمي،



أما أغنية "مبطلناش احساس" من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل

