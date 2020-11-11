تعرف على مباريات بنى عبيد بالقسم الثانى





ومن المقرر أن يتأهل صاحب الصدارة بكل مجموعة للدورى الممتاز بينما تقرر هبوط أربعة فرق عن كل مجموعة من المجموعات الثلاثة.



وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:



الجولة الأولى : بلدية المحلة - بنى عبيد

الجولة الثانية : بنى عبيد - المنصورة

الجولة الثالثة : الأوليمبى - بنى عبيد

الجولة الرابعة : بنى عبيد - كفرالشيخ

الجولة الخامسة : دكرنس - بنى عبيد

الجولة السادسة : بنى عبيد - دمنهور

الجولة السابعة : الجزيرة - بنى عبيد

الجولة الثامنة : بنى عبيد - حرس الحدود

الجولة التاسعة : مالية كفرالزيات - بنى عبيد

الجولة العاشرة : بنى عبيد - أبوقير للأسمدة

الجولة الحادية عشر : سبورتنج - بنى عبيد

الجولة الثانية عشر : بنى عبيد - بيلا

الجولة الثالثة عشر : بنى عبيد - الحمام

الجولة الرابعة عشر : الرجاء - بنى عبيد

الجولة الخامسة عشر : بنى عبيد - فاركو





وينشر "الفجر الرياضي" بنشر مباريات الدور الأول للصاعد حديثا فريق بنى عبيد والمنضم لفرق المجموعة الثالثة والتى تضم فرق بحري والإسكندرية.