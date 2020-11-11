إيمان العاصي تتألق في أحدث جلسة تصويرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة إيمان العاصى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إيمان العاصى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على بلوزة ملونة سواريه وبنطلون أسود، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال ايمان العاصى على شاشة الدراما كان مسلسل "بخط الايد" وهو ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى البطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.

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