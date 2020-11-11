موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا والقنوات الناقلة
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:27 م
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم الأربعاء مباراة إسبانيا ضد هولندا والتي تجمعمها لحساب المباريات الدولية الودية إستعداداً لمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2021.
ومن المُنتظر أن تقام المباراة اليوم على ملعب إستاد يوهان كرويف في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
وتُنقل مباراة إسبانيا ضد هولندا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات المنتخبات الأوروبية وكذلك الافريقية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا