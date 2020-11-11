ننشر مباريات الأسبوع الأول بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أجريت اليوم مراسم قرعة الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020/2021 والتي ستنطلق في الخامس والعشرون من الشهر الحالي (نوفمبر) بمشاركة 48 فريقا، موزعين إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 16 فريق يتأهل فريق وحيد من كل مجموعة للدوري الممتاز، ويهبط 4 أندية من كل مجموعة للقسم الثالث.

أسفرت مواجهات الأسبوع الأول (مجموعة الصعيد) عن التالي :

مجموعة الصعيد

الأسبوع الأول

1- البترول/ كيما
2- شبان قنا/ أسمنت أسيوط
3- سمططا/ طهطا
4- الدخان/ بنى سويف
5- الألومنيوم/ الفيوم
6- تليفونات/ الاعلاميين
7- سوهاج/ ديروط
8- المنيا/ قنا

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