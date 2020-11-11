ننشر مباريات الأسبوع الأول بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني









مجموعة الصعيد أسفرت مواجهات الأسبوع الأول (مجموعة الصعيد) عن التالي :



الأسبوع الأول



1- البترول/ كيما 2- شبان قنا/ أسمنت أسيوط 3- سمططا/ طهطا 4- الدخان/ بنى سويف 5- الألومنيوم/ الفيوم 6- تليفونات/ الاعلاميين 7- سوهاج/ ديروط 8- المنيا/ قنا

أجريت اليوم مراسم قرعة الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020/2021 والتي ستنطلق في الخامس والعشرون من الشهر الحالي (نوفمبر) بمشاركة 48 فريقا، موزعين إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 16 فريق يتأهل فريق وحيد من كل مجموعة للدوري الممتاز، ويهبط 4 أندية من كل مجموعة للقسم الثالث.