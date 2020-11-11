السيسي يُشيد بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر واليونان
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:26 م
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد مباحثات ثنائية على مستوى القمة مع رئيس وزراء اليونان، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
وأشاد الرئيس السيسي، بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ومدى تميزها.
وأعرب السيسي، عن اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع اليونان في المجالات كافة، وتكثيف التشاور بين البلدين، مؤكدًا على اهمية العمل على تعظيم آليات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة في ضوء اتساق المصالح المشتركة.
وأشاد الرئيس السيسي، بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ومدى تميزها.
وأعرب السيسي، عن اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع اليونان في المجالات كافة، وتكثيف التشاور بين البلدين، مؤكدًا على اهمية العمل على تعظيم آليات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة في ضوء اتساق المصالح المشتركة.
وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس أكد أن منتدى شرق المتوسط يمثل أحد أهم آليات التعاون مع اليونان ويفتح آفاق التعاون مع أثينا، مشددًا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار خطاب التعصب والفكر المتطرف على كافة المستويات .
ولفت، إلى أن رئيس وزراء اليونان، أكد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع مصر، وتعزيز التعاون على جميع المستويات، مشيدًا بالمقاربة الشاملة التي اتبعتها مصر لتعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات واحترام الأديان.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا