السيسي يُشيد بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر واليونان

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس أكد أن منتدى شرق المتوسط يمثل أحد أهم آليات التعاون مع اليونان ويفتح آفاق التعاون مع أثينا، مشددًا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار خطاب التعصب والفكر المتطرف على كافة المستويات .



