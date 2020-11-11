أنغام تطلق ألبومها الخليجي الجديد "مزح" عقب ساعات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد المطربة أنغام، لطرح ألبومها الخليجي والذي يحمل عنوان «مزح»، الألبوم ويكون من إنتاج وتوزيع روتانا، وذلك مساء يوم الأربعاء.

يضم ألبوم أنغام الجديد حوالي 18 أغنية وجميع أغانيه باللهجة الخليجية حيث لا يضم أي أغنية باللهجة المصرية، وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".



في سياق آخر أعلنت الفنانة أنغام مؤخرًا عن تعاونها مع رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، في عملها الجديد.


فنشرت أنغام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قائلة:"عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركى آل الشيخ المختلف دائما سعيده بالتعاون الثاني معك ومش الأخير بإذن الله".

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