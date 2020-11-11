لماذا بكت أصالة خلال تكريمها بمؤسسة بهية؟

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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بكت النجمة السورية أصالة، أثناء كلماتها في مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان.


وكشفت أنها كانت تعاني منذ فترة لحالة نفسية صعبة، مشيراً بأنها هي من طلبت أن تأتي إلى مستشفى بهية، وذلك بعد تجوازها صعوبات والألم.


وأهدت سيدة من محاربات مرض السرطان الثدى لوحة فنية للنجمة أصالة وابنتها شام الذهبي، أثناء زيارتها لمؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان.


يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا كليب «شامخ»، والذي طرحته بعد انفصالها نهائيا عن المخرج طارق العريان والد أبنائها آدم وعلي، وقد تم تصويره بالقاهرة، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، والأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، والكليب من إخراج نهال نبيل.

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