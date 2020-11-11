السيسي: الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بدين أو منطقة (فيديو)

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشاوراته مع رئيس الوزراء اليوناني، تضمنت الاتفاق على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهد الدولي لمجابهة خطر الإرهاب، بما في ذلك التصدي للدول الداعمة له، وانتهاك سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عبر دعم تلك الجماعات بالتمويل والتدريب والتسليح، وتوفير الملاذ الآمن لهم والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب.



وأكد "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأي دين أو حضارة أو منطقة جغرافية، مشددًا على أهمية إعلاء قيمة الاعتدال وثقافة التسامح في ظل ضرورة احترام المعتقدات، والرفض الكامل لتوجيه أي إساءات بحق الرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح العداء والكراهية.



ووجه الرئيس، التحية لـ كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، على ما يبذله من اهتمام حقيقي بالعمل على تطوير كافة جوانب التعاون والتنسيق بين مصر واليونان، متمنيًا له النجاح المتواصل في قيادة اليونان، ومزيد من الازدهار والرخاء.

