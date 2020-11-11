السيسي: الحل السياسي السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار في ليبيا

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشاوراته مع رئيس الوزراء اليوناني، تضمنت تجديد دعم مصر للحل العادل والشامل للقضية القبرصية استنادًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، أن المشاورات تطرقت لتأثير الوضع الليبي على كامل الجوار الإقليمي، مشددًا على أن شمولية الحل السياسي في ليبيا يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار للبلد الشقيق.



وتابع الرئيس، أن هذا يستلزم معالجة حقيقة لجذور الأزمة، والالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخلاصات مسار برلين، وإعلان القاهرة، وخاصة ما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبي وتفكيك الميليشات المسلحة وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها عبر نقل المقاتلين الإرهابيين الاجانب والسلاح للميليشيات المتطرفة.

