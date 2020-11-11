رئيس جامعة بني سويف يوجه مجلس كلية علوم الأرض بالإسهام في تطوير كهف سنور

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أجرى الدكتور منصور، حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، زيارة مفاجئة لمجلس كلية علوم الأرض، حيث ترأس المجلس ورحب بأعضائه، بحضور الدكتور علي قرني سليم عميد الكلية والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام.

ووجه رئيس الجامعة خلال المجلس، بضرورة إسهام الكلية بتنمية وتطوير كهف سنور، وتشكيل فريق بحثي متخصص لوضع الخطة الاستراتيجية والبحثية بالكلية، كما استعرض تقديم برنامج إدارة موارد المياه والبيئة في الجامعة الأهلية، وتقديم برامج دراسية جديدة بالكلية بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وإبرام بروتوكول تعاون لبرنامج الجيولوجيا الهندسية مع نظيره بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مناقشة ملف الجودة والاعتماد بالكلية، والمنح المقدمة للطلاب المتميزين وغير القادرين.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، واستخدام أجهزة قياس الحرارة والتنبيه على ارتداء الكمامة للطلاب، كما استعرض استعدادات الكلية للقيام بالرحلات العلمية بناء على محاضر الأقسام، ووجه بضرورة استكمال إنشاء الطابق الرابع وتزويده بمعامل بحثية جديدة ومكتبة رقمية لخدمة الطلاب والباحثين، مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التشييد.

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