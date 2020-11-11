تعرف على مباريات دكرنس بالقسم الثانى عقب إجراء القرعة



وينافس فريق دكرنس ضمن فرق المجموعة الثالثة والتى تضم فرق بحري والإسكندرية.





ومن المقرر أن تنطلق المنافسات فى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا.



وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:



الجولة الأولى : دكرنس - مالية كفرالزيات

الجولة الثانية : أبوقير للأسمدة - دكرنس

الجولة الثالثة : دكرنس - سبورتنج

الجولة الرابعة : بيلا - دكرنس

الجولة الخامسة : دكرنس - بنى عبيد

الجولة السادسة : الرجاء - دكرنس

الجولة السابعة : دكرنس - فاركو

الجولة الثامنة : ب.المحلة - دكرنس

الجولة التاسعة : دكرنس - المنصورة

الجولة العاشرة : الأوليمبى - دكرنس

الجولة الحادية عشر : دكرنس - كفرالشيخ

الجولة الثانية عشر : الحمام - دكرنس

الجولة الثالثة عشر : دمنهور - دكرنس

الجولة الرابعة عشر : دكرنس - الجزيرة

الجولة الخامسة عشر : حرس الحدود - دكرنس







أجريت قبل قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها ٤٨ ناديا مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع ١٦ نادى بكل مجموعة.