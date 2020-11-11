تحرير 45 محضر مخالفة في حملات تمونية بمطاي وملوي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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شنت الوحدة المحلية لمركز مطاى وملوى حملات تموينية مكبرة لضبط المخالفين وذلك تحت إشراف اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والذى وجه باستمرار الحملات التموينية علي الاسواق والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالتعاون مع ادارة تموين مطاي وجهاز حماية المستهلك بالمنيا ومكتب رقابة الاغذية بالادارة الصحية بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية موسعة على الاسواق والمحال التجارية بمركز مطاي.

واسفرت عن تحرير 25 محضر تمويني مختلف منها 13 محضر تمويني للمخابز جاءت عبارة عن نقص وزن وعدم الاعلان عن الاسعار والنظافة كما تم تحرير 12 محضر تمويني متنوع ما بين عدم حمل شهادة صحية وتشغيل مصنع بدون رخصة وبيع منتجات منتهية الصلاحية.

وتم تحريز العديد من المضبوطات والتي كان منها كمية 2 طن من الالبان، 60 كيس مقرمشات، 22 لفة عصير،48 كيس مسحوق شراب سريع التحضير كما تم ضبط مصنع للثلج يعمل بدون ترخيص وتم مصادرة 52 كيس ملح منه،وتم تقديم المخالفات للنيابة والتي توالي التحقيق فيها.


فيما قامت إدارة تموين مركز ملوى برئاسة عادل رضانى مدير ادارة تموين مركز ملوى ورئيس الرقابة التموينية الاستاذ محمود تونى وحسنى صلاح وشكرى رفعت عضو الرقابة،بعمل حملة تمونية مفاجئة علي عدد من المنشأت التموينية( مستودعات الغاز ـ مخازن دقيق ـ مخابز بلدية ـ ومنافذ بيع جمعيتى) وذلك لضبط المخالفين لعدم التلاعب بقوت المواطنين والتأكد من الاوزان المقررة بالمنظومة الجديدة.

واسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفه تموينية مابين مخالفات لمحلات تجارية ومخابز بلدية عدد 7 محاضر نقص وزن، 8 محاضر عدم الاعلان عن نظام التشغيل بالمخبز و5 محضر عدم اعلان عن اسعار حيثُ تم تحرير المحاضر ضد المخالفين وذلك لردع كل من تسول له نفسة بالتلاعب بقوت المواطنين

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