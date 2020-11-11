جهاز مدينة 15 مايو ينفذ حملة لإزالة المبانى المقامة على مخرات السيول

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:55 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
أحمد الشيخ
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صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو،  بأنه تم تنفيذ  حملة إزالات مكبرة بمنطقة الزرايب للمبانى المقامة على مخرات السيول، وذلك بمعاونة القيادات والقوات الأمنية بوزارة الداخلية، وفي ضوء حرص الدولة وجهاز المدينة علي سلامة المواطنين من أخطار الأمطار والسيول المحتملة وتوفير المسكن المناسب لهم.

وقال المهندس السيد همام: أسفرت الحملة عن إزالة لعددٍ من المبانى المقامة على مخرَّات السيول، حيث تم إزالة المنشآت المقامة علي مساحة تبلغ نحو 42 فدانًا والمقامة بالجزء المنخفض لمخر السيل، حفاظاً علي أرواح المواطنين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى  أنه جارٍ تنفيذ عدد (٤٢ عمارة ) بمنطقة الزرايب، مشروع (زهور مايو )، لتكون بمثابة مسكن بديل وحضارى وبه كافة الخدمات لمتضررى السيول، مضيفاً أنه تم توفير مساكن مؤقتة وسبل المعيشة للمتضررين لحين الانتهاء من تنفيذ المساكن البديلة.

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