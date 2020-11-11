بعد وفاته.. 7 معلومات عن خليفة بن سلمان

صدم العالم العربي خلال الساعات الحالية برحيل أحد المسئولين العرب وهو ما أدى إلى حزن الوسط العربي، حيث توفي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.





وأمر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس، فيما نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي صباح اليوم.





وأرسل الرئيس برقية تعازي إلي أخيه ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، تضمنت الإعراب عن خالص التعازى لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا فى وفاة المغفور له صاحب السمو الملكى خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بعد وفاته:





1- كان سياسي بحريني شغل منصب رئيس وزراء البحرين مُنذ 1970، وتولى المنصب قبل أكثر من عام من استقلال البحرين في 15 أغسطس 1971.





2- ولد في يوم الأحد الموافق الـ 24 من شهر نوفمبر عام 1935. ونشأ في رعاية والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين (1942 - 1961).





3- تعلم القرآن صغيرا ثم بدأ بتلقي التعليم النظامي على يد مجموعة من المعلمين الذين أوكل إليهم والده هذه المهمة، ثم التحق بإحدى المدارس الحكومية قبل أن يُرسل في عام 1957 للدراسة على فترات متقطعة في بريطانيا حتى عام 1959.





4- لدى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 3 أبناء، توفي أحدهم (محمد) وبقي له ولدان هما علي وسلمان وكانت هواياته تتمثل بالرسم والتصوير الفوتوغرافي.





5- كان يحمل رقم أطول فترة لرئيس وزراء حالي في العالم قبل وفاته، وبموجب دستور 2002 فقد بعض سلطاته، حيثُ أصبح للملك سلطة تعيين الوزراء وإقالة الوزراء (إلى جانب مجلس النواب البحريني).





6- نُصب الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء بعد أن تحول ما يُعرف بـ"مجلس الدولة" (الذي كان يرأسه منذ يناير عام 1970) إلى "مجلس الوزراء" وذلك في أعقاب إقامة دولة البحرين عام 1971 بعد أن كانت إمارة قبل ذلك، وقد أصبح أميرها هو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي كان يُسمى "حاكما" قبل ذلك.





7- بقي الشيخ خليفة رئيسا للوزراء في البحرين منذ عام 1971 وحتى يوم وفاته في 11 نوفمبر من عام 2020، ليكون صاحب أطول فترة رئاسة للحكومة عبر التاريخ إذ بلغت مدة شغله للمنصب 50 عاما و296 يوما، حسب موسوعة "ويكيبيديا" متفوقا على رئيس وزراء كامبوديا، هون سين، الذي شغل المنصب لمدة 35 عاما و301 يوما.



