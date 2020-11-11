تعرف على مباريات المنيا في الموسم الجديد بالقسم الثاني



وينافس فريق المنيا ضمن فرق المجموعة الأولي والتى تضم انديه الصعيد .





ومن المقرر أن تنطلق المنافسات فى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا.



مباريات الفريق المنياوي بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:



الجولة الأولى : المنيا × نادي قنا

الجولة الثانية : أسمنت أسيوط × المنيا

الجولة الثالثة : المنيا × طهطا

الجولة الرابعة : بني سويف × المنيا

الجولة الخامسة : المنيا × الفيوم

الجولة السادسة : الإعلاميين × المنيا

الجولة السابعة : المنيا × ديروط

الجولة الثامنة : كيما أسوان × المنيا

الجولة التاسعة : المنيا × بترول أسيوط

الجولة العاشرة : سوهاج × المنيا

الجولة الحادية عشر : المنيا × تليفونات بني سويف

الجولة الثانية عشر : الألومنيوم × المنيا

الجولة الثالثة عشر : المنيا × الشرقية للدخان

الجولة الرابعة عشر : مركز شباب سمسطا × المنيا

الجولة الخامسة عشر : المنيا × شبان قنا





أجريت قبل قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها 48 فريقاً مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع 16 فريق بكل مجموعة.